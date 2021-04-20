اول تعليق ايراني بشأن المحادثات مع السعودية.. بوساطة عراقية

2021/04/20 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رحب السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، الثلاثاء، بالوساطة العراقية بين بلاده والسعودية، "لتقريب وجهات النظر بين إيران والعالم العربي من أجل تخفيف حدة التوتر بالمنطقة".

وقال مسجدي في تصريح لوكالة الانباء الايرانية "ايرنا"، اليوم (20 نيسان 2021) ان "بلاده ترحب بتحرك العراق لتعزيز العلاقات والتعاون بين دول المنطقة، وتشجعه على لعب هذا الدور وبذل هذه المساعي".

واضاف، ان "طهران مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار مع البلدان التي نختلف معها، أو تلك التي انقطعت علاقاتنا معها، سواء داخل إيران، أو على الأراضي العراقية، أو في أي بلد آخر".

ورأى الدبلوماسي الإيراني أن الظروف تبدو حاليا مؤاتية "لحل المشاكل بين ايران وبعض بلدان المنطقة".

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