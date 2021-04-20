2021/04/20 | 14:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفاد الجيش التشادي، اليوم الثلاثاء، بمقتل الرئيس إدريس ديبي، وذلك متأثرا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة.ولم تمض ساعات على فوزه بسادس ولاية له، حتى أعلن مقتل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل الرئيس التشادي متأثراً بإصابته خلال معارك مسلحة المركز الخبري الوطني.

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