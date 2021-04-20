مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة تنخفض بشكل ضئيل

2021/04/20 | 14:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الثلاثاء، لتسجل 203 ملايين دولار.وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 2.7 بالمئة لتصل الى 203 ملايين و 654 الفاً و 124 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، […]

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