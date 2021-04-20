وزير التجارة العراقي يعلن إطلاق تجهيز مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان

2021/04/20 | 14:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري اليوم الثلاثاء عن انطلاق خطة التجهيز لمفردات البطاقة التموينية الموحدة الثانية، من الأرز وزيت الطعام والسكر والطحين لشهر رمضان والحصة الثالثة للسكر والزيت في بغداد والمحافظات.وذكرت الوزارة في بيان …

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