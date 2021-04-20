التجارة العراقية تعلن كميات الحنطة المسوقة بالمحافظات

2021/04/20 | 14:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن الكميات المسوقة الأولى في فروع ومواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب في البصرة والعمارة وذي قار.وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الكميات المسوقة تجاوزت 6 آلاف طن منذ فتح أبوابها لاستلام الكميات …

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