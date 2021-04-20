2021/04/20 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، وفاة رئيس البلاد، إدريس ديبي إيتنو، متأثراً بجروح أُصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين بشمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أعلن متحدث عسكري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش التشادي يعلن مقتل رئيس البلاد متأثرا بجروحه ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش التشادي يعلن مقتل رئيس البلاد متأثرا بجروحه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).