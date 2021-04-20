2021/04/20 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني يجري وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بدءاً من يوم الخميس المقبل، زيارة لكل دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن استضافة خليجي 25.وقال درجال، خلال مؤتمر صحفي تابعه “المركز الخبري الوطني”: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدءاً من الخميس..



درجال يزور دول الخليج بشأن استضافة خليجي 25 المركز الخبري الوطني.

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