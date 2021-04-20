أبو طالب سد الاسلام المنيع

2021/04/20 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

تمثل عائلة بني هاشم, نموذجا خاصا,

ومختلفا على صعيد القبيلة الأم

قريش. إمتلكت هذه العائلة صفات النبل,

والخلق الرفيع, والتواضع, والسماحة,

ولين العريكة. توارث أبناء هاشم هذه

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