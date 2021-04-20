2021/04/20 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران توجه ضربة لشط العرب والعراق يتحرك لتفادي أضرار اللسان الملحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/20 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران توجه ضربة لشط العرب والعراق يتحرك لتفادي أضرار اللسان الملحي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران توجه ضربة لشط العرب والعراق يتحرك لتفادي أضرار اللسان الملحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).