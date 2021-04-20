مفوضية الانتخابات تحدد فترة وآلية تقديم الطعون على اسماء الناخبين

2021/04/20 | 14:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توضيحا حول تحديد موعد اطلاق الحملات الانتخابية، مشيرة الى ان المفوضية تستمر بعرض سجل الناخبين لتقديم الطعون فيها لمدة 7 ايام.

وقال جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء: ان قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، هو من يحدد موعد انطلاق الحملات الانتخابية، وان المفوضية ليست هي من تضع او تحدد مواعيد الحملات الانتخابية.

واضافت الغلاي، انه خلال الانتخابات السابقة كانت الحملات الانتخابية تنطلق قبل شهر واحد من يوم التصويت، مبينة ان الانتخابات المبكرة هذه المرة ستكون مختلفة اذ ان الحملات الانتخابية ستنطلق بعد المصادقة على المرشحين.

وحول عرض سجل الناخبين وتقديم الطعون عليه، بيّنت الغلاي، ان الاعتراض والطعون على سجلات الناخبين بدأ منذ الـ 16 من شهر نيسان الحالي ويستمر الى الـ 22 من الشهر ذاته، لافتة الى ان الطعون والاعتراضات تكون حول مسائل الاخطاء في الاسماء والأهلية والموت.

واردفت، ان تقديم الطعون يكون من خلال الاعتراض التحريري بموجب الاستمارة رقم 220 في مراكز التسجيل او مكاتب المحافظات الانتخابية او مكتب هيئة اقليم كوردستان او المكتب الوطني.

PUKmedia هاميار علي

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