التمويل والانتخابات - محسن ابو رمضان

2021/04/20 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان التمويل والانتخابات .تضمن تعديل قانون الانتخابات من خلال قرار بقانون حمل رقم 1/2007اعتماد القوائم والتمثيل النسبي الكامل وذلك بدلا من القانون السابق الذي جرت بموجبة انتخابات المجلس التشريعي في عام 2006والذي كان مبني علي المناصفة ببن كل من الدوائر والتمثيل النسبي للقوائم.



وبالوقت الذي يعتبر قانون التمثيل النسبي هو الأفضل بالقياس مع القوانين الانتخابية الأخرى من حيث اعتبار الوطن دائرة انتخ ......





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