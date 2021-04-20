الكهرباء: استهداف خط نقل الطاقة الفائق

2021/04/20 | 14:41 - المصدر: NRT عربية

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اعلن مصدر في وزارة الكهرباء، الثلاثاء، استهداف خط لنقل الضغط الفائق من سد الموصل الى محطة القيارة الغازية.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (20 نيسان 2021)، ان "ارهابيين استهدفوا خطا لنقل الطاقة من الضغط الفائق (سد الموصل- القارة الغازية).

واضاف، ان "الاستهداف هو السابع خلال شهر واحد وادى لفقدان المنظومة الوطنية لـ 400 ميغاواط".

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