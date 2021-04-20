اصابة شخصين احدهما بحالة خطرة على طريق المطار في بغداد (صور)

2021/04/20 | 14:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا، الثلاثاء، بأصابة شخصين احدهما بحالة خطرة اثر انقلاب مركبتهم على طريق المطار في العاصمة بغداد.

وقال مراسلنا اليوم (20 نيسان 2021)، ان " شخصين اصيبو نتيجة انقلاب مركبتهم على طريق المطار الدولي في العاصمة بغداد،" مضيفا ان احدهم في حالة خطرة."

واشار الى ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات ونقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج."

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