مجلس الخدمة الاتحادي يصادق على تعيين ذوي المهن الصحية وفق قانون التدرج.. ويستبعد العلوم وباقي التخصصات الساندة!

2021/04/20 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

صادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، على تعيين المشمولين بقانون تدرج المهن الطبية والصحية، الا انه استبعد المهن الساندة المذكورين في الفقرة خامسًا من المادة 1.

وذكر بيان لمجلس الخدمة أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي صادق في جلسته العاشرة على تعيين المشمولين بقانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل المشمولين بأحكام المادة ( ١ / ثالثا ورابعا ) من القانون آنف الذكر للعام ( ٢٠١٨ _٢٠١٩ ) ” .

وبحسب ماورد في البيان فان التعيين سيكون للمشمولين بالفقرة واحد ثالثا ورابعا، هذا يعني استبعاد المشمولين بالفقرة خامسًا وهم المهن الساندة من خريجي كليات العلوم وغيرهم.

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