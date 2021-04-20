2021/04/20 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة قبضت السلطات في بنما على مهرب مخدرات “غير متوقع”، وهو قط أبيض اللون، كان يحمل مجموعة متنوعة من المخدرات في كيس مربوط بجسده، أثناء محاولته دخول أحد السجون.وتم ضبط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



القبض على قط يحمل المخدرات حاول دخول أحد السجون في بنما المركز الخبري الوطني.

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