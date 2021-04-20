المالية العراقية تعلن وجود أخطاء بجداول ونصوص الموازنة المعلنة بالجريدة الرسمية

2021/04/20 | 14:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​مباشر: كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة 2021 المعلنة بالجريدة الرسمية، مبينة أنه سيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض التصحيح.وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إنها باشرت بإجراءات التدقيق لقانون …

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