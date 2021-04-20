الكاظمي يوقف الكتاب الصادر بشأن فرض الضرائب على رواتب الموظفين

2021/04/20 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد واع

كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكتاب الصادر بشأن فرض الضرائب على رواتب الموظفين.

وقال المصدر لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اوقف الكتاب الصادر من وزارة المالية بخصوص فرض الضرائب على رواتب موظفي الدولة".

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