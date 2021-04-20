بعد مقتل الرئيس.. مجلس عسكري في تشاد يقوده نجل إدريس ديبي

2021/04/20 | 14:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتولى قائد الحرس الرئاسي التشادي، محمد إدريس ديبي إيتنو، قيادة مجلس عسكري مكلف تولي إدارة البلاد، بعد وفاة والده الرئيس إدريس ديبي إيتنو، الثلاثاء، وفق ما أعلن الجيش عبر الإذاعة الرسمية.

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