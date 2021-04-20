2021/04/20 | 15:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة يرصد علماء الفلك مشهدا قمريا نادرا يشكل فيه القمر قرصا عملاقا بلون زهري ساطع، ومن المتوقع أن يكتمل المشهد يوم الاثنين 26 أبريل/ نيسان الجاري.سيبدو أكبر وأكثر إشراقًا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “القمر العملاق الزهري”..



ظاهرة ستشهدها الارض الأسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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