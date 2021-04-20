اجراء حكومي عاجل يخص قرار المالية حول استقطاع ضرائب الرواتب

2021/04/20 | 15:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

الكاظمي يوقف الكتاب الصادر من وزارة المالية بخصوص فرض الضرائب على رواتب موظفي الدولة

يتبع..

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