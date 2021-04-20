بدءاً من الخميس.. درجال في جولة خليجية لبحث استضافة خليجي 25

2021/04/20 | 15:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الثلاثاء، عن زيارة له لكل دول مجلس التعاون الخليجي بشأن استضافة خليجي 25.

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