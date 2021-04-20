وزارة المالية تؤشر اخطاء في الموازنة وتفاتح رئاسة الجمهورية لتصحيحها

2021/04/20 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء،

عن وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة

2021 المعلنة بالجريدة الرسمية مشيرة الى

انها ستفاتح رئاسة الجمهورية لغرض

التصحيح.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان

ورد لوك

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