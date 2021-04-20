الغزي: الحكومة جادة في معالجة ملف النازحين ودمجهم ضمن المجتمع

2021/04/20 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد

نعيم الغزي، اليوم الثلاثاء الحكومة

العراقية بانها جادة في خطواتها لإشاعة

روح التعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف

وإدماج العائدين من مخيمات النزوح ضمن

المجتمع، بالتنس

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