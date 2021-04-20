العراق.. نقص واردات نهر الكارون يتسبب بتقدم اللسان الملحي بشط العرب

2021/04/20 | 15:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم

الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات لمواجهة

احتمال تقدم اللسان الملحي بشط العرب

عازية السبب الى النقص الكبير في واردات

نهرالكارون.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخب

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