2021/04/20 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي يوقف كتاب وزارة المالية بخصوص فرض الضرائب على رواتب الموظفين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي يوقف كتاب وزارة المالية بخصوص فرض الضرائب على رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي يوقف كتاب وزارة المالية بخصوص فرض الضرائب على رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).