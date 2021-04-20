مناورات ايران مع امريكا والسعودية - فؤاد الصلاحي

2021/04/20 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي في اكثر من مقال سابق عن ايران قلت انها تعتمد سياسة براجماتية عكس منظورها السياسي تجاه الداخل ..لان مشروعها القومي الذي يؤطر سلوكها السياسي هو بعث واحياء دولة بنهج امبراطوري وهو ما نلحظة في الخطاب السياسي الرسمي وفي كتب عدد غير قليل من رموز السياسة منها كتابات الرئيس الاسبق خاتمي والمرشد الحالي وقيادات عسكرية كبيرة عبرت صراحة عن هذا الامر ايران ونخبتها السياسية الراهنة رغم الكثير من الملاحظات ......





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