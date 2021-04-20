الشيوعية الداعشية - عبد الحسين سلمان

2021/04/20 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان تنويه: هذا المقال ليس دفاعاً عن السيد رزكار عقراوي , فهو يستطيع أن يدافع عن نفسه أفضل منّا.أن سانشو يتخيل أنه أكتشف فعلياً نجمة الصباح الحقيقية, في حين أن دونكيشوت لايزال غارقاً في الظلمة.



..ماركس 1845رغم أن عنوان المقال , ربما يشكل صدمة للقراء, فالشيوعية تتناقض تماماً مع الداعشية , لكن مسيرة الاحداث خلال السنين الماضية , أكدت هذا الحدث المؤلم , من خلال ما حصل في الاتحاد ا ......





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