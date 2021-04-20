المالية تتحدث عن 4 أخطاء في الموازنة المنشورة بجريدة الوقائع

2021/04/20 | 15:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة 2021 المعلنة في الجريدة الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "باشرت وزارة المالية بإجراءات التدقيق لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد مصادقة رئيس الجمهورية وفق الصلاحيات المخولة لنا، حيث بدأت الوزارة بإجراءات تدقيق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23) لسنة /2021 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 4625 في 12/نيسان/أبريل 2021 وتم ملاحظتنا بوجود أخطاء ضمن الجداول والنصوص؛ الأمر الذي سيتم مفاتحة ديوان الرئاسة لغرض أصدار بيان تصحيح وفقًا للصلاحية المخولة لهم بموجب أحكام المادة (8) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977".

وأضاف، "حيث أن كافة الأخطاء التي وردت بالمشروع المرسل من قبل مجلس النواب بموجب كتابها المرقم 1/9/3022 في 6 نيسان/أبريل 2021 والمرسل من قبل رئاسة الجمهورية الى الجريدة الرسمية بموجب كتابها المرقم ذ.و/1/41/1278 في 12 نيسان/أبريل 2021 والمبينة أدناه":

1: ورد بالمادة 1/أولًا/ أ تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2021 (101320141984) ألف دينار حسبما مبين في الجدول (أ) الإيرادات على وفق الأعداد الملحق بهذا القانون.

في حين أن جدول (أ) لم يعدل وفق إجمالي الإيرادات المشار إليها أعلاه وإنما تم الإبقاء على إجمالي الإيرادات المرسلة بمشروع الحكومة والبالغ (93159954484) ألف دينار .

2: كذلك ورد بالمادة 2/أولًا/ النفقات يخصص مبلغ (129993009291) ألف دينار للسنة /2021 منها:

النفقات التشغيلية (90559139482) ألف دينار توزع وفق الحقل (1و 2و 3) من الجدول (ب) النفقات بحسب الوزارات .

في حين أن الإجمالي الصحيح هو (98974139482) ألف دينار وليست (90559139482) ألف دينار، وذلك لعدم إدراج حقول التشغيلية الإضافية لكون المبلغ الأخير هو حاصل مجموع الحقل العامود رقم (1) مضاف إليه (1882000000) ألف دينار المبالغ التشغيلية الجديدة.

3: أما بالنسبة لإجمالي الرأسمالية فقد ورد ضمن نفس القانون بمبلغ (29136869809) ألف دينار (تسعة وعشرون ترليون ومائة وستة وثلاثون مليار وثمانمائة وتسعة وستون مليون وثمانمائة وتسعة ألف دينار) توزع على وفق ( الحقل /4 إجمالي النفقات) من (الجدول /ب النفقات بحسب الوزارات) والجدول (هـ) الملحق بهذا القانون بضمنها المبالغ التالية.

في حين ورد ضمن جدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب مبلغ (25713294605) ألف دينار وعند إضافة حقل الرأسمالية الإضافية الجديدة الواردة بجدول (ب) المعد من قبل مجلس النواب سيكون (29136869809) ألف دينار وأن إجمالي المبلغ الوارد بالجدول الملحق بالقانون المرسل من قبل الحكومة هو (27757619729) ألف دينار والذي لا يمكن اعتماده لكون البرلمان قام بتخفيض اجمالي النفقات الرأسمالية كما أن جدول (هـ) المشار إليه بالفقرة (3) أعلاه لا يمكن اعتماده لكون أصل الجدول لم يعتمده مجلس النواب وإنما جرى تغييره بموجب جدول (ب) .

4: كذلك وردت ضمن جدول صفحة (9) بشأن الفقرة (ثالثًا) العجز 1= (أ+ب) اجمالي الايرادات (320141984101) ألف دينار وهو لا يطابق إجمالي الفقرة (أ+ب) وإنما الصحيح هو (101320141984) ألف دينار وسيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض أصدار بيان التصحيح المشار إليه أعلاه .

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