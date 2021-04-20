2021/04/20 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية على طاولة الأعرجي والسفير السعودي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:26

واع/

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