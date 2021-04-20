مجلس عسكري في تشاد بقيادة نجل الرئيس المقتول.. والجيش يحل البرلمان والحكومة ويحظر التجول

2021/04/20 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتولى قائد الحرس الرئاسي التشادي، محمد إدريس ديبي إيتنو، قيادة مجلس عسكري مكلف تولي إدارة البلاد، بعد وفاة والده الرئيس إدريس ديبي إيتنو، الثلاثاء، وفق ما أعلن الجيش عبر الإذاعة الرسمية.

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