الخارجية الروسية: من السابق لأوانه الحديث عن مكان وزمان لقاء بوتين وبايدن

2021/04/20 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف، انه من السابق لأوانه الحديث عن مكان وزمان اللقاء المحتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن.

وقال ريباكوف، في تصريحات صحفية، أن الحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه ولم نقترب منه بعد.

واضاف، أن موسكو في بداية تحليل ودراسة هذا الأمر، والتحضير للقاء يحتاج إلى تفاصيل، ولم يصلوا بعد إلى مرحلة التفاصيل، موضحا أن الأمر سيتوقف على كيفية تصرف الولايات المتحدة لاحقا.



بحسب تعبيره.

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