تأجيل عقد جلسة مجلس النواب الى يوم الخميس

2021/04/20 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء،

بتأجيل جلسة مجلس النواب المقرر عقدها

اليوم الثلاثاء إلى يوم الخميس المقبل.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "رئاسة مجلس النواب أجلت

الجلسة إلى يوم الخميس،

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