لتأمين احتياجات المحطات الكهربائية.. العراق يعلن فوز شركة صينية بعقد لتطوير حقل للغاز قرب الحدود الإيرانية

2021/04/20 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء،

عن فوز شركة (Sinopec) الصينية بعقد تطوير

حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى.

واكد وزير النفط احسان عبدالجبار

اسماعيل، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "من ا

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