القبض على متهمين بتجارة المخدرات في كركوك

2021/04/20 | 15:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن"مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك من القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال وكمية من الحبوب المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي".

وبينت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات".

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