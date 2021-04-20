مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يبحث مع السفير السعودي في بغداد تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين

2021/04/20 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير السعودي في بغداد، عبد العزيز الشمري.

وبحث الأعرجي مع السفير السعودي، تعزيز العلاقات الأخوية بين بغداد والرياض والتأكيد على أهمية الانفتاح والتقارب مع الجميع من خلال الحوار البنّاء والعمل المشترك.

واستعرض الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والسبل الكفيلة بإنهاء الخلافات، بما يخدم مصالح دول وشعوب المنطقة، مع التأكيد على أن الحوار والتفاهم وحُسن الجوار، من شأنها تعزيز الاستقرار والتنمية وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات .

وشهد اللقاء أيضا، التأكيد على أهمية أن تشهد المنطقة مزيدا من الاستقرار، من خلال تجاوز الأزمات والتركيز على المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة.

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