وزارة المالية: لاحظنا وجود أخطاء في بعض فقرات الموازنة التي نشرتها الجريدة الرسمية

2021/04/20 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية انها ستفاتح ديوان رئاسة الجمهورية بشأن تصحيح الأخطاء الواردة في قانون الموازنة الاتحادية.

وكشفت الوزارة في بيان عن وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة الفين وواحد وعشرين المعلنة بالجريدة الرسمية، ومن بينها تلك المتعلقة بتقدير مبالغ ايرادات الموازنة العامة الاتحادية، إضافة الى تخصيص النفقات والنفقات التشغيلية ووجود اختلاف مع أحد الجداول المعدة فضلا على فقرات أخرى.

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