الكاظمي يوقف كتاب وزارة المالية بخصوص فرض الضرائب على رواتب الموظفين

2021/04/20 | 15:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ايقاف الكتاب الصادر من وزارة المالية بخصوص فرض الضرائب على رواتب موظفي الدولة .

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