رئاسة مجلس النواب تؤجـل الجلسة الى يوم الخميس بسبب عدم وجود نصاب قانوني

2021/04/20 | 15:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

اخفق مجلس النواب في عقد جلسته لغاية الآن بسبب عدم وجود نصاب قانوني لبدء الجلسة التي كان مقررا عقدها الساعة الواحدة ظهراً.



اليوم الثلاثاء .

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