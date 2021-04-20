مقتل امرأة وإصابة 4 أخرين جراء مشاجرة في بغداد - عاجل

2021/04/20 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل امرأة بإطلاق إثر مشاجرة في منطقة البنوك شمال شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاثة أشقاء، قاموا بإطلاق النار على جيرانهم إثر مشاجرة وأسفر ذلك عن مقتل امرأة في منطقة البنوك شمال شرقي العاصمة بغداد".

من جانب أخر، أضاف المصدر، أن، "شخص أطلق النار على شخص يقرب منه بصلة النسب، بسبب خلافات بينهما، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بينهم امرأة في مدينة الصدر شمال شرقي العاصمة بغداد".

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