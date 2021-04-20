شاهد.. مفرزة أمنية تعتدي بالضرب على أحد الأشخاص في بغداد وقيادة الشرطة تصدر توجيهاً

2021/04/20 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن حادثة اعتداء مفرزة بالضرب المبرح على شاب يستقل دراجة نارية في أحد مناطق العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "فور ورود معلومة بوجود تجاوز على مواطن من قبل مفرزة تابعة لاحد افواج الطوارىء التابعة للقيادة وقبل انتشار مقطع الفديو وفي تمام الساعة التاسعة صباحا وجه قائد شرطة بغداد بإيداع المفرزة التوقيف فورا على ذمة المجلس التحقيقي مع وجود تجاوز واعتداء من قبل المواطن على احد المرابطات والهروب منهم ولكن هذا لا يبرر التجاوز الذي حصل وفي تمام الساعة الحادية عشر انتشر مقطع فديو لهذه الحادثة".

وأكدت، "قيادة شرطة بغداد قائدا وضباطا ومنتسبين ان هذا التصرف الفردي لا يحسب على قيادة طالما كانت عونا وسندا للمواطن البغدادي وان اي تصرف غير مسؤول يصدر من اي منتسب غير مقبول ويواجه بحزم وان القيادة تلتزم باحترام حقوق الانسان وتلتزم حرفيا بتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي تصرف من شأنه ان يزعزع علاقة المواطن بأجهزة الامن مع ان الاجراء الحازم الذي اتخذته القيادة كان قبل انتشار مقطع الفديو بساعتين".

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