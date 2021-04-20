2021/04/20 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء (20 نيسان 2021)، مع السفير السعودي في بغداد، عبد العزيز الشمري، الانفتاح والتقارب بين دول المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأعرجي استقبل الشمري، "وبحث معه، تعزيز العلاقات الأخوية بين بغداد والرياض والتأكيد على أهمية الانفتاح والتقارب مع الجميع من خلال الحوار البنّاء والعمل المشترك".

وأضاف البيان، أن "الجانبين استعرضا الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والسبل الكفيلة بإنهاء الخلافات، بما يخدم مصالح دول وشعوب المنطقة، مع التأكيد على أن الحوار والتفاهم وحُسن الجوار، من شأنها تعزيز الاستقرار والتنمية وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات".

وأشار البيان إلى أن "اللقاء شهد أيضا، التأكيد على أهمية أن تشهد المنطقة مزيدا من الاستقرار، من خلال تجاوز الأزمات والتركيز على المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الأمن القومي يبحث مع السفير السعودي الانفتاح والتقارب بين دول المنطقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الأمن القومي يبحث مع السفير السعودي الانفتاح والتقارب بين دول المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).