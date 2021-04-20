2021/04/20 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصادق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، على تعيين المشمولين بقانون تدرج المهن الطبية والصحية.وذكر المجلس انه “تمت المصادقة على تعيين المشمولين بقانون رقم (6) لسنة (2000) المعدل الخاص بتدرج المهن الطبية والصحية المشمولين بأحكام المادة (1/ ثالثا ورابعا) من القانون”.كما دعا “وزارة الصحة إلى تزويده بأعداد الدرجات الوظيفية المتوفرة لديهم والتي في النيه …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل المصادقة على تعيين المشمولين بقانون تدرج المهن الطبية والصحية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل المصادقة على تعيين المشمولين بقانون تدرج المهن الطبية والصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).