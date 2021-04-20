الكشف عن اخطاء في الموازنة

2021/04/20 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلنت وزارة المالية، وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المعلنة بالجريدة الرسمية.وكانت وزارة العدل أعلنت الأحد الماضي، عن صدور العدد الجديد من جريدة ‌‏الوقائع العراقية بالرقم (4625)، الذي تضمن قانون ‏الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق والتي صادقت ‏عليها رئاسة الجمهورية.وصادقَ رئيس الجمهورية برهم صالح، على قانون الموازنة في 8 …

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