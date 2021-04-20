مقتل الرئيس ادريس ديبي اثر اشتباكات مسلحة

2021/04/20 | 15:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقتل الرئيس التشادي ادريس ديبي متأثرا باصابته في اشتباكات مسلحة.وقال التلفزيون الرسمي للدولة الافريقية ان “الرئيس التشادي توفي متأثراً بجروح أُصيب بها على خط جبهة القتال”.وقالت تقارير ان الرئيس التشادي “قتل إثر إصابته في معارك كان يقودها ضد حركات مسلحة”.

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