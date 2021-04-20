بالوثائق .. 71 نائبا يوقعون طلبا رسميـا لتشكيل لجنة مؤقتة لمراقبـة تنفيذ الموازنـة

2021/04/20 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تبنى نواب ، تقديم طلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب لاستصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة تنفيذ الموازنة العامة ، وذلك لمراقبة حسن تنفيذ والتزام الحكومة ببنود قانون الموازنة 2021 ، وابعاد الاموال المخصصة للمشاريع الكبرى والقروض عن ايدي الفاسدين .وتضمن الطلب النيابي الذي اعده نائب عن كتلة تحالف سائرون ، تواقيع 71 نائبا عن كتل مختلفـة ./انتهى5

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