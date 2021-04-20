مستشار الأمن القومي يبحث مع السفير السعودي تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين

2021/04/20 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير السعودي في بغداد عبدالعزيز الشمري، تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.وأكد الجانبان خلال اللقاء، بحسب بيان مستشارية الأمن القومي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه، على أهمية الانفتاح والتقارب مع الجميع من خلال الحوار البنّاء والعمل المشترك.واستعرض الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والسبل الكفيلة بإنهاء الخلافات، بما يخدم مصالح دول وشعوب المنطقة، مع التأكيد على أن الحوار والتفاهم وحُسن الجوار، من شأنها تعزيز الاستقرار والتنمية وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات .وأكد اللقاء أيضا، على أهمية أن تشهد المنطقة مزيدا من الاستقرار، من خلال تجاوز الأزمات والتركيز على المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة./انتهى7

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