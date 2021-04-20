بين المفاوضات والمقاومة.. ما هي سبل الخلاص من الاحتلال الامريكي؟

2021/04/20 | 15:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تماطل الولايات المتحدة الامريكية بشأن انسحاب قواتها من العراق متبنية مواقف متناقضة خلال جولة الحوار الاستراتيجي الاخيرة بين واشنطن وبغداد، وخلصت الى ...

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