الصيف يزور العراق مبكرا هذا العام!

2021/04/20 | 15:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق اليوم الثلاثاء توقعاتها لحالة الطقس للايام المقبلة....

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