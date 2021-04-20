الزعفرانية: اعتقال أربعيني قتل زوجته وضرب ابنتها

2021/04/20 | 16:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقدم أحد المواطنين، على قتل زوجته بآلة راضة، في منطقة الزعفرانية ببغداد.

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وأفاد مصدر في الشرطة لـ"ناس"، (20 نيسان 2021)، بأن "شجاراً نشب بين رجل يبلغ من العمر أربعين عاماً وزوجته، لأسباب عائلية، حيث قام بضربها بآلة راضة ثقيلة، على رأسها بشكل متكرر، مما تسبب بوفاتها في الحال، فيما اعتدى على ابنة زوجته، وهي من اب آخر، حيث ضربها بشكل وحشي".

وأضاف المصدر، أن "قوة من شرطة الزعفرانية، وصلت إلى موقع الحادث، وتمكنت من القبض على المتهم، ونقلته إلى مقرها الرئيس، فيما نقلت كذلك جثة الضحية إلى الطب العدلي".

وتصاعدت حدة الجرائم مؤخراً في العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى، خاصة العنف الأسري، والاعتداء على الأطفال، فيما يعزو مختصون ذلك إلى قلة الوعي، وتفشي البطالة، وتأثير الأوضاع الاقتصادية.

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