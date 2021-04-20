النقل تعلن قرب الانتهاء من رصيف نفطي بميناء خور الزبير

2021/04/20 | 16:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة النقل - الشركة العامة لموانئ العراق عن قرب الانتهاء من إنشاء الرصيف النفطي في ميناء خور الزبير جنوب محافظة البصرة

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